Meine Themen des Jahres – Nachhaltigkeit, Kinder und Affenpocken

Doch nicht nur die Texte zu Paracetamol, Ibuprofen und Co. fanden großen Anklang, beispielsweise auch der Text über Salbutamol für Kinder wurde zahlreich geklickt. Denn Atemwegsinfekte haben im Herbst und Winter 2022 leider insbesondere die Pädiatrie fest im Griff. RSV- und Influenza-Wellen – aber auch COVID-19 – haben die Versorgungssicherheit (bei Darreichungsformen) für Kinder auf eine harte Probe gestellt, in vielen europäischen Ländern wird zudem mit einer ungewöhnlich hohen Zahl an Scharlach-Erkrankungen gerungen. War seit Beginn der Corona-Pandemie vor allem der Gesundheitsschutz der Älteren unserer Gesellschaft in den Fokus gerückt, war das Jahr 2022 also stärker als sonst von der Pädiatrie geprägt.