So wurde Tirzepatid in SURPASS-1 gegen Placebo untersucht: „Nach 40-wöchiger Behandlung erreichten mehr als 80 Prozent der mit Tirzepatid behandelten Probanden einen HbA1c-Wert ≤ 6,5 Prozent – in der Placebogruppe lag der Anteil bei lediglich 10 Prozent“, hieß es. Dabei verzeichnete die Tirzepatid-Gruppe eine Gewichtsreduktion um 7 bis 9,5 Kilogramm, während die Nebenwirkungen mit gastrointestinalen Beschwerden als eher milde beschrieben wurden.

In der offenen Studie SURPASS-2 ist Tirzepatid sogar mit Semaglutid verglichen worden – jeweils in Kombination mit Metformin: „Je nach Tirzepatid-Dosis erreichten zwischen 69 und 80 Prozent der Teilnehmer nach 40 Wochen einen HbA1c-Wert ≤ 6,5 Prozent, in der Semaglutid-Gruppe lag der Anteil bei 64 Prozent“, schrieb DAZ-Autorin und Apothekerin Dr. Martina Wegener.