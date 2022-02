Tatsächlihch steht wie bei Lilial in der Spalte zur „Kodierung der Gefahrenklassen und -kategorien“ der Verordnung bei Zink-Pyrithion mittlerweile auch die Einstufung „Repr. 1 B“ – also „wahrscheinlich reproduktionstoxisch“. Schon länger hatte Öko-Test die Verbindung außerdem kritisiert, weil sie auch die Haut reizt und giftig für Wasserorganismen ist. Ganz uneingeschränkt durfte Zink-Pyrithion vor der 1B-Einstufung nämlich auch nicht eingesetzt werden: „Die EU-Kosmetikverordnung erlaubte Zinkpyrithion bisher in auszuspülenden Haarmitteln bis zu einer Konzentration von maximal 1 Prozent; in Kosmetika, die im Haar verbleiben, durfte der Stoff immer noch bis zu 0,1 Prozent ausmachen – vorausgesetzt, er wurde dort nicht zur Konservierung eingesetzt“, erklärt Öko-Test.

Bleibt also zu hoffen, dass unsere Kosmetika dadurch wieder ein Stück sicherer werden.