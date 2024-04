Wie lange ist Paxlovid haltbar?

Heute umgeht man das Polymorphie-Problem, in dem Tabletten als feste Dispersion durch heiße Schmelzextrusion hergestellt werden und so die Umkristallisierung verhindert wird. Die unterschiedlichen polymorphen Formen kann man mittels verschiedener Methoden (z. B. RAMAN-Spektroskopie [1], Pulverdiffraktometrie [2]) gut unterscheiden. So wissen wir, dass die unlöslichere polymorphe Form II nur dann in Tabletten entsteht, wenn Kristallkeime dieser Form vorliegen [2]. In Paxlovid liegt Ritonavir als kapselförmige Filmtablette vor. Auf Grund des heutigen Kenntnisstandes ist es unwahrscheinlich, dass Ritonavir in diesen Tabletten umkristallisiert, denn es werden in der Fachinformation keine besonderen Lagerbedingungen (Temperatur) genannt (z. B. EUA Factsheet der FDA [3] und Fachinformation [4]), und in den Fachinformationen der Ritonavir-Tabletten von Accord und Hexal wird eine Haltbarkeit von drei Jahren angegeben.

Was wissen wir über Nirmatrelvir?

Neben dem wohlbekannten Wirkstoff Ritonavir enthält Paxlovid den 3-Chymotrypsin-ähnlichen Cystein-Protease-Inhibitor Nirmatrelvir, der 2021 erstmals Mal in Science vorgestellt wurde [5]. Auf Grund der Dringlichkeit, eine wirksame Therapieoption für COVID-19-Patienten zu haben, wurde Paxlovid schon im Januar 2022 in Europa im Fast-Track-Verfahren zugelassen und kam im Februar 2022 auf den Markt. Aus dieser „Notzulassung“ ergab sich das Problem, dass es keine ausreichenden Stabilitätsdaten zu Nirmatrelvir gab.

Stabilitätsuntersuchungen umfassen normalerweise Stresstests, die so viele Zersetzungsprodukte wie möglich erzeugen, gefolgt von beschleunigten Stabilitätsuntersuchungen, die unter weniger harschen Bedingungen vorgenommen werden. Aus ihnen gehen normalerweise die wahrscheinlichen Zersetzungsprodukte hervor und mit diesen Erkenntnissen kann man Stabilitäts-indizierende Chromatographie-Methoden optimieren (Richtlinien des „International Council for Harmonisation, Q1, Stability“). Diese werden dann für die Langzeitstabilitätsuntersuchungen genutzt. Aus der Beschreibung des Vorgehens wird deutlich, dass solche Langzeit-Studien bei der Zulassung von Nirmatrelvir in Paxlovid nicht in ausreichendem Ausmaß zur Verfügung stehen konnten. Deshalb wurde Paxlovid zunächst mit einer Haltbarkeitsdauer von zwölf Monaten zugelassen. Weitere Untersuchungen sollten während dessen Einsatz erfolgen. Folgerichtig überschritten schon im November 2022 und im Januar 2023 die ersten Chargen das anfänglich gesetzte Verfallsdatum.

Die Zulassungsbehörden, die amerikanische Food and Drug Administration (FDA), die britische Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), die australische Therapeutic Goods Administration (TGA) und die europäische EMA verlängerten aufgrund der bekannt gewordenen Daten, die Pfizer zur Verfügung stellte, die Haltbarkeit um weitere sechs auf insgesamt 18 Monate. Zu diesem Zeitpunkt haben wir sogenannte Real-World-Daten erhoben, das heißt Tabletten untersucht, die in Umlauf beim Patienten gewesen waren [6]. Auch diese ergaben keine Auffälligkeiten bezüglich des Gehaltes von Nirmatrelvir in den Tabletten (s. Tab.). Im April und Juli 2023 fand dann eine weitere Verlängerung der Haltbarkeit auf 24 Monate statt. Dies wurde auch durch unsere weiteren Untersuchungen im Juni 2023 unterstützt [7].

Die Tabletten in den Packungen, die Verfallsdaten zwischen 11/2022 und 12/2023 zeigten, konnten somit weiter abgegeben werden. Wenn allerdings das Verfallsdatum 01/2024 auf dem Arzneimittel angegeben ist, darf dieses nicht überschritten werden.