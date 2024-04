Kein Fencheltee in Schwangerschaft, Stillzeit und unter vier Jahren

Fencheltee ist als Hilfe gegen Blähungen in allen Altersgruppen beliebt. Doch aufgrund des Estragol-Gehalts muss manch eine:r wohl ihr beziehungsweise sein Tee-Trink-Verhalten ändern. Darauf macht unter anderen die schweizerische Arzneimittelbehörde aufmerksam. Welche Arzneidrogen können außerdem Estragol enthalten und sind somit in Schwangerschaft und Stillzeit sowie Kleinkindern nicht zu empfehlen? Was bedeutet das für die Allgemeinbevölkerung?