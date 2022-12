Auch Fluoxetin und Paroxetin können Wirkstoff-Nitrosamine bilden

Während in den USA die juristische Aufarbeitung des Falls Ranitidin nur langsam an Fahrt aufnimmt, haben sich in der Nitrosamin-Krise an sich in den vergangenen vier Jahren immer neue Dimensionen – in Form neuer Nitrosamin-Verunreinigungen – eröffnet: Seit 2022 ist klar, dass Arzneimittelhersteller nicht nur an Nitrosamine wie NDMA in Ranitidin denken müssen, sondern auch an sogenannte Wirkstoff-Nitrosamine. Ursache dieser Verunreinigungen sollen Nitrite sein, die in Spuren in Hilfsstoffen vorkommen.

Seitdem werden immer mehr Wirkstoffe bekannt, die auf diese Weise verunreinigt sein können. Nachvollziehen kann man das im FAQ-Dokument der EMA für Zulassungsinhaber, das am 5. Dezember erneut aktualisiert wurde.