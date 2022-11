Ein weiterer Hinweis für die Praxis aus der Liste von Frize, der sich schon heute umsetzen lässt, ist: „Dosieraerosole gehören in den Arznei-Sondermüll und nicht in die Restmülltonne!“ Dazu wird auf ein Dokument des Arbeitskreises Plastik und Nachhaltigkeit in der Dermatologie verwiesen. Demnach sollen Dosieraerosole einem Schadstoffmobil, dem städtischen Gewerbehof oder einem Recyclinghof übergeben werden.

Während Industrie und Politik also an klimafreundlicheren Alternativen arbeiten, können die Gesundheitsberufe in der Praxis auch schon heute etwas für das Klima tun.