RKI plant Ausweitung des Abwassermonitorings

Da sich das Monitoring in der Pandemie bewährt hat, werden Forderungen nach einer Ausweitung des Verfahrens lauter. So wird bereits in vielen Ländern auch nach Polioviren gefahndet, im August 2022 konnte so ein Polio-Ausbruch in London registriert werden. Das California Department of Public Health hat bereits RSV und Influenza-Viren im Abwasser erfasst, auch das mPox-Virus ist laut dem New England Journal of Medicine im Abwasser nachweisbar. Ebenso kann der Influenza-A-Virus auf diese Weise gemessen werden.

Auf Anfrage der DAZ teilte die zuständige Stelle des RKI mit, dass gegenwärtig auch Methoden zur Erfassung von Influenzaviren in Deutschland geprüft würden. Ein gesondertes Projekt von RKI und Umweltbundesamt untersucht zudem die Verbreitung von Polio im Abwasser. Fürs kommende Jahr sei auch eine Erfassung von RSV vorgesehen, ebenso wie eine Studie über die Anwendungsmöglichkeiten bei multiresistenten Bakterien, teilte das RKI mit.