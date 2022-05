Mögliche Folgen der Meeresverschmutzung durch Chemikalien sind laut Wissenschaftlern etwa diese Korallenbleiche und Erbgutschäden bei Fischen und Korallen. In der Diskussion stehen dabei vor allem die chemischen UV-Filter Octinoxat und Oxybenzon, die in Sonnencremes enthalten sind. Schätzungen zufolge gelangen jährlich 14.000 Tonnen Sonnencreme ins Meer. Insbesondere Touristenorte sind von dem Eintrag der Stoffe ins Meer betroffen. Eine Hochrechnung spricht von 210 Litern Sonnencreme täglich auf der Insel Maui, doch auch in der Ostsee wurden UV-Filter in strandnahem Wasser nachgewiesen.