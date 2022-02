Neuer Duftstoff – was steckt hinter dem Stieprox-Shampoo-Rückruf?

Wie nun die Firma GlaxoSmithKline über die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK) informiert, ist Butylphenylmethylpropional ab dem 1. März 2022 in allen Mitgliedstaaten der EU in Kosmetika verboten. „Gemäß der am 29. Oktober 2021 veröffentlichten Verordnung (EU) 2021/1902 zur Änderung der Anhänge II, III und V der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates wird der Stoff Butylphenylmethylpropional (CAS-Nr. 80-54-6) in Anhang II (Liste der verbotenen Stoffe) der Kosmetikverordnung aufgenommen“, heißt es.

Damit dürfen

, 100 ml, Ch.-B.: N1A82, N1D08, N2A56, P1A32, P1C42 und Stieprox Intensiv Shampoo, 100 ml, Ch.-B.: F2B55, F2C22, N1C61, N1F01, N2C59, P1A58, P1C20

ab dem 1. März 2022 nicht mehr auf dem Markt bereitgestellt werden. Entsprechende Chargen werden aktuell also zurückgerufen, beziehungsweise soll ein Vernichtungsnachweis für die in der Apotheke lagernden genannten Chargen (Anzahl Packungen, Produkt, Charge) bis spätestens 15. März 2022 an den Kunden-Service von GSK gesendet werden (customer-service.muenchen@gsk.com). Anschließend bekomme man kostenlos Ersatzware zugeschickt.