Erste Ranitidin-Klagen wegen Nitrosamin-Verunreinigungen in den USA abgewiesen

Während Ranitidin in Deutschland schon vor der Marktrücknahme keine allzu große Bedeutung hatte, war der Wirkstoff gegen Sodbrennen in den USA vor allem unter dem Handelsnamen Zantac auch in der Selbstmedikation beliebt. Im August dieses Jahres berichtete das „Handelsblatt“, dass Investoren in der Folge der in Ranitidin entdecken Nitrosamin-Verunreinigungen eine Klagewelle gegen Pharmakonzerne fürchteten, die Ranitidin vertrieben hatten. Von „40 Milliarden Dollar Kursverlust“ an der Börse war die Rede. Betroffen sein sollten Sanofi, GSK, Pfizer, Boehringer Ingelheim und weitere Pharmafirmen. Damals hieß es, dass in den USA beispielsweise rund 2.150 Schadenersatzklagen wegen möglicher Krebsrisiken bei Zantac gegen GSK und Pfizer anhängig seien. Erste Verfahren sollten im August beginnen. Den Herstellern wurde vorgeworfen, nicht oder nicht ausreichend vor den Gesundheitsrisiken gewarnt zu haben.

Das ursprünglich von GSK entwickelte und erstmals in den 1980er-Jahren auf den Markt gebrachte Präparat Zantac, von dem es später verschreibungspflichtige und rezeptfreie Varianten gab, wechselte mehrfach den Zulassungsinhaber. Daher sind mehrere Konzerne von den Klagen betroffen.