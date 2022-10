Hinsichtlich Dosisanpassungen und Neueinstellungen sei zudem zu berücksichtigen, dass die Versorgungssituation für alle Dosierungen angespannt bleiben werde. Gemeint sind damit

Ozempic ® 1 mg Injektionslösung in einem Fertigpen (3 St. N3, PZN: 15398557) Ozempic ® 0,5 mg Injektionslösung (1 St. N1, PZN: 15398534 und 3 St. N3, PZN: 15398540)

0,5 mg Injektionslösung (1 St. N1, PZN: 15398534 und 3 St. N3, PZN: 15398540) Ozempic® 0,25 mg Injektionslösung (1 St. N1, PZN: 15398528)

„Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Einschränkungen so begrenzt wie möglich zu halten und liefern Ozempic® an den Großhandel aus. Hin und wieder kommt es jedoch zu Verzögerungen in der Auslieferung, wodurch Ozempic® möglicherweise in der Apotheke nicht verfügbar ist“, heißt es in einem Informationsschreiben von Novo Nordisk.