Was bewegt sich in der Skonto-Frage?

Dass die Vergütung selbst mit Skonti für viele Apotheken keinesfalls mehr als angemessen gelten kann, ist seit geraumer Zeit bekannt. Die Standesvertretung kämpft schon lange darum, dass das stillstehende Fixhonorar endlich angepasst wird – bislang vergeblich. Das Urteil aus Karlsruhe ist nun ein weiteres deutliches Signal an die Politik, dass hier etwas geschehen muss. Die verlorenen Skonti werden das Betriebsergebnis der Apotheken nochmals schmerzlich nach unten drücken.

DAV mit ersten Vorschlägen

Hans-Peter Hubmann, Vorsitzender des Deutschen Apothekerverbands (DAV), forderte die Politik daher nach Bekanntwerden der Urteilsgründe nochmals auf, zu handeln. So könne die Arzneimittelpreisverordnung durch das ausdrückliche Zulassen von Skonti ganz schnell geändert werden. Als Nothilfe könne auch der Kassenabschlag gesenkt werden. Zudem müsse ganz grundsätzlich das Apothekenhonorar dynamisch angehoben werden, so der DAV-Chef.

Diese Woche Mittwoch hat nun Edgar Franke (SPD), parlamentarischer Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium (BM), im Gesundheitsausschuss des Bundestags einen Bericht zum Thema abgelegt – insbesondere die Unionsfraktion hatte darauf gedrungen. Dem Vernehmen nach war Franke bei seinen Ausführungen jedoch wenig konkret, was die möglichen Konsequenzen angeht.

BMG: „nachteilige Folgen vermeiden“

Die DAZ fragte daher nochmals beim BMG nach, ob es nach Prüfung der Urteilsgründe beabsichtige, aktiv zu werden – nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass der Referentenentwurf für das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz mittlerweile vorsieht, dass das BMG künftig für die Arzneimittelpreisverordnung zuständig sein soll. Die Antwort fiel allerdings schmallippig aus: „Das BMG prüft auf der Grundlage der mittlerweile vorliegenden Urteilsbegründung gesetzlichen Anpassungsbedarf, um nachteilige Folgen aus dem Urteil zu vermeiden“.

Immerhin: Man will Nachteile vermeiden. Aber auch der Großhandel dürfte darauf bedacht sein, dass man seine Interessen nicht übergeht. Fragt sich, wann hier weitere Aktivität zu erwarten ist. Es bietet sich an, dafür das Apothekenreformgesetz zu nutzen. Auch wenn die BMG-interne Vorbereitung des Referentenentwurfs abgeschlossen sein soll: noch ist ein solcher nicht bekannt. Schon gar nicht hat sich diese Woche das Bundeskabinett mit einem Entwurf befasst, wie es der Bundesgesundheitsminister vor einiger Zeit noch in Aussicht gestellt hatte. Aus Ministeriumskreisen ist vielmehr zu hören, dass das Vorhaben – wie so viele andere – derzeit beim Bundesfinanzminister festhängt. Es soll aber „in Kürze“ in die Ressortabstimmung gehen und noch vor der Sommerpause ins Kabinett.

Unionsfraktion will für Ausgleich sorgen

Die Unionsfraktion will die Skonto-Frage auch weiter im Auge behalten. Im Büro ihres gesundheitspolitischen Sprechers, Tino Sorge (CDU), verweist man auf den bereits im vergangenen November in den Bundestag eingebrachten Antrag zur Sicherstellung der Arzneimittelversorgung. Dieser befinde sich aktuell in den Ausschussberatungen. Darin fordert die Fraktion unter anderem eine angemessene Erhöhung des Apothekenfixums, Fördermaßnahmen für Neugründungen sowie den Abbau von bürokratischen Hemmnissen für Apotheken. All dies seien auch Maßnahmen, die die Folgen des Skonto-Urteils ausgleichen helfen würden.