Umweltfreundliches Paracetamol aus Frankreich ab 2025 – Lösung für Lieferengpässe?

Ein Beispiel aus der DAZ 29/2022: „2015 beschloss die chinesische Regierung drastische Umweltauflagen, und die Anzahl von Spezialchemie-Produzenten für kritische Ausgangsmaterialien sank in kurzer Zeit von 5065 auf 4176 Unternehmen in China. Betroffen war unter anderem auch Anhui Bayi Chemical, ein Produzent der Synthese­vorstufe Nitrochlorobenzen für ­Paracetamol. Infolge dieses politisch bedingten Ausfalls stieg der Weltmarktpreis für Paracetamol signifikant an“, erklärte Dr. Uwe Weidenauer in seinem Beitrag. Er hat in verschiedenen Positionen in Forschung und Entwicklung sowie als Herstellungsleiter in der Pharmaindustrie gearbeitet. Aufgrund von Skaleneffekten sollen chinesische Produzenten die globale Kostenführerschaft bei unzähligen kritischen Ausgangsmaterialien erlangt haben, wie 4-Aminophenol (Paracetamol-Synthese), Dicyandiamid (Metformin-Synthese) oder auch 6-Aminopenicillansäure zur Synthese für eine ganze Palette von Beta-Lactam-Antibiotika, unter anderem Amoxicillin.

Wenn nun also ab 2025 jährlich 10.000 Tonnen Paracetamol aus Frankreich kommen, und die Produktion so tatsächlich den europäischen Verbrauch um etwa ein Drittel decken kann, klingt das zunächst nach viel. Aber vielleicht ist es angesichts der Vielzahl an anderen benötigten Wirkstoffen und noch mehr benötigten Ausgangsmaterialien nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Doch so oder so ist die Wirkstoffproduktion in Europa begrüßenswert, wenn dadurch höhere Umweltstandards eingehalten werden.

Den Vertrieb von dem in Frankreich hergestellten Paracetamol sollen übrigens die Unternehmen Upsa und Sanofi übernehmen.