Tecovirimat – ein Arzneimittel gegen Affenpocken

„Tecovirimat ist für Erwachsene und Kinder (Körpergewicht mindestens 13 kg) zur Behandlung von Pocken, Affenpocken oder Kuhpocken zugelassen sowie zur Behandlung von Komplikationen im Zusammenhang mit der Replikation des Vaccinia-Virus nach einer Pocken-Lebendimpfung. Der antivirale Wirkstoff wurde in den USA im Hinblick auf mögliche bioterroristische Angriffe bzw. kriegerische Bedrohungen unter Regierungsbeteiligung entwickelt und ist dort bereits seit 2018 unter dem Warennamen Tpoxx® zugelassen. In Europa wird es unter dem Namen Tecovirimat Siga verfügbar sein. Siga steht dabei für die Firma Siga Technologies, die das Arzneimittel in Form von Kapseln (200 mg) produziert und vertreibt.

Die Kapseln sollen 14 Tage lang zweimal täglich (je 600 mg) mit einer Mahlzeit eingenommen werden. Die angepasste Dosis für Kinder beträgt in Abhängigkeit vom Körpergewicht 200 mg (< 25 kg) oder 400 mg (25 bis 40 kg). Anwendung von Tecovirimat während Schwangerschaft und Stillzeit wird nicht empfohlen.

Die Wirksamkeit des Arzneimittels wurde in Tierstudien nachgewiesen, die Sicherheit und Verträglichkeit an gesunden Menschen. Häufigste Nebenwirkungen waren Kopfschmerzen, Übelkeit und Bauchschmerzen. Tecovirimat hemmt die Aktivität des VP37-Proteins, einem peripheren Membranprotein, von Orthopoxviren und verhindert die Interaktion von VP37 mit zellulärer Rab9-GTPase und TIP47. Dadurch wird die Bildung einer Virushülle und Virusfreisetzung aus der Wirtszelle verhindert. So kann die Ausbreitung des Virus im Organismus von Zelle zu Zelle verhindert werden.“