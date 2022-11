Auf das Verbot von Titandioxid in Lebensmitteln (und potenziell zukünftig in Arzneimitteln) hat das Urteil jetzt also keine Auswirkung. Allerdings ist Titandioxid auch in manchen Sonnenschutzprodukten zum Aufsprühen enthalten, die somit eingeatmet werden könnten. Sind solche Produkte also unbedenklich?

Wie das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) bereits in einem Dokument vom Mai 2021 erklärt, wird Titandioxid über die Haut nicht aufgenommen. Titandioxid in Nanoform wurde jedoch „in Anwendungen, die durch Inhalation zur Exposition der Lunge des Endverbrauchers führen können, in der EU-Kosmetikverordnung verboten“.