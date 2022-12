Startschuss für den „Klimapakt Gesundheit“

Auch beim Deutschen Apothekertag im vergangenen September in München nahm das Thema Klimawandel breiten Raum ein. Viele Anträge zu diesem Komplex wurden allerdings in Ausschüsse überwiesen. Einige wurden auch angenommen. So sprach sich die Hauptversammlung der deutschen Apothekerinnen und Apotheker beispielsweise dafür aus, sich als Teil des Gesundheitswesens dafür einzusetzen, die Arbeit in den Apotheken klimafreundlich zu gestalten – und zwar, ohne dass die ordnungsgemäße Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln beeinträchtigt wird und ohne dass dies zu negativen wirtschaftlichen Folgen oder bürokratischem Aufwand führt. Außerdem sollen die gesundheitlichen Folgen des Klimawandels adäquat in die Aus-, Fort- und Weiterbildung integriert werden. Zudem sollen sich die apothekerlichen Berufsorganisationen auf Bundes- und Landesebene dafür einsetzen, dass die Apotheker:innen als Teil des Gesundheitssystems, aber auch sie selbst ihren Beitrag zum Klimaschutz und damit Gesundheitsschutz leisten.