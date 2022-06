In Fällen wie der Nitrosamin-Krise sucht man gerne nach einzelnen Verantwortlichen – menschliches Versagen stellt nicht so schnell ein gesamtes System infrage. Doch in der Nitrosamin-Krise ging und geht es weniger darum, dass eine einzelne Person einen Fehler gemacht (und eventuell vertuscht hat) – schnell wurde klar, dass viele Menschen gemeinsam den Fehler übersehen hatten. Denn der Wirkstoffhersteller hatte die Änderung des Syntheseweges – der schließlich zur Nitrosamin-Verunreinigung im großen Stil geführt haben soll – durchaus den Behörden angezeigt und ein gültiges Zertifikat erhalten.

Schnell war deshalb von einem „Kontrollversagen in der Valsartan-Affäre“ die Rede. Manche Expert:innen waren der Meinung, dass sowohl dem Wirkstoffhersteller als auch den für die Zertifikat-Erteilung zuständigen Prüfern das Risiko der NDMA-Bildung hätte auffallen müssen. Das European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM) gab jedoch gegenüber der DAZ an, dass im Dossier des Zertifikats die entdeckte Nitrosamin-Verunreinigung nicht angegeben war und auch bei den Qualitätskontrollen nicht gefunden worden ist. „Die Bildung der Verunreinigung sei an bestimmte Reaktionsbedingungen gebunden, und sie sei weder erwartet worden noch habe sie mit den analytischen Methoden, die für die Prüfung der Substanz vorgesehen waren, detektiert werden können. Das EDQM sei sich deshalb eines möglichen Risikos nicht bewusst gewesen“, schrieb die DAZ im August 2018. Das EDQM sah deshalb vielmehr die Fertigarzneimittel-Hersteller und Aufsichtsbehörden in der Pflicht, denn das durch das EDQM vergebene Zertifikat (CEP) mache die Prüfung jeder einzelnen Wirkstoffcharge keinesfalls entbehrlich, hieß es.