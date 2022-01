Titandioxid in Lebensmitteln ab August 2022 verboten

Kaugummis, Süßigkeiten und andere Lebensmittel müssen in Zukunft ohne den weit verbreiteten weißen Hilfsstoff Titandioxid auskommen. Die EU-Kommission hat am vergangenen Freitag ein Verbot für den Zusatzstoff in Lebensmitteln erlassen. Es tritt den Angaben zufolge in sechs Monaten in Kraft.

Die entsprechende Verordnung von der Europäischen Kommission wurde jetzt im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Sie tritt am 7. Februar in Kraft. In Artikel 2 der Verordnung heißt es, dass bis zum 7. August 2022 Lebensmittel, die vor dem 7. Februar 2022 gemäß den zu diesem Zeitpunkt geltenden Vorschriften hergestellt wurden, weiterhin in Verkehr gebracht werden dürfen. Nach diesem Zeitpunkt dürfen sie bis zu ihrem Mindesthaltbarkeits- oder Verbrauchsdatum auf dem Markt bleiben.

Außerdem steht in Artikel 3 der Verordnung: