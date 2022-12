Meine Themen des Jahres – Lieferengpässe, Impfungen und der Ukraine-Krieg

Der Run der Bevölkerung blieb dagegen aus. Die meisten derer, die sich impfen lassen wollten, hatten es schon im Vorjahr erledigt. Die COVID-19-Impfkampagne in den Apotheken begann, als die Nachfrage bereits gesunken war. Auf die Frage, ob die Apotheken die Impfkampagne nun gewissermaßen boostern würden, zeigte sich die ABDA-Präsidentin daher skeptisch.

Trotzdem galt dem Berufsstand im Februar die Aufmerksamkeit: Die Publikumspresse begleitete in den Ländern vor Ort die Apotheker und Impfwilligen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) stellte sich sogar demonstrativ hinter das neuartige Angebot einer Apotheke in München. „Apotheken können Pandemie. Sie haben hohes Ansehen und ergänzen das Impfangebot als dritte Säule neben Impfzentren und Ärzten. Wir brauchen viele niederschwellige Angebote“, betonte Söder.

Und wer sich in Deutschland gegen Influenza impfen lassen möchte, muss dafür auch nicht mehr zwangsläufig zum Haus- oder Betriebsarzt. Am 19. Mai verabschiedete der Bundestag das Pflegebonusgesetz. Damit machte das Parlament auch den Weg frei für die Grippe­impfung in der Apotheke – sie wird nun Teil der Regelversorgung und damit unabhängig von Modellprojekten bundesweit möglich.

Ex-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte mit dem im Jahr 2020 in Kraft getretenen Masernschutzgesetz die Tür geöffnet, zunächst im Rahmen von Modellvorhaben in Apotheken. Die ärztlichen Standesvertreter ließen seitdem keine Gelegenheit aus, dagegen zu protestieren. Doch ihre Argumente stachen offenbar nicht – im vergangenen Frühjahr überführte der Gesetzgeber sie in die Regelversorgung. Inzwischen lag der Ball wieder im Feld der Selbstverwaltung: GKV-Spitzenverband und Deutscher Apothekerverband (DAV) mussten einen Vertrag aushandeln. Die Heilberufekammern der Ärzte und Apotheker arbeiteten an einem Curriculum.