COVID, RSV, Influenza und jetzt noch Scharlach?

Eine Welle an Atemwegserkrankungen überlastet derzeit das deutsche Gesundheitssystem, speziell im Bereich der Pädiatrie. Bei Kleinkindern sind vor allem Infektionen mit dem respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) gefürchtet. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat vergangenen Donnerstag zudem auf einen frühzeitigen Beginn der Grippesaison in Europa aufmerksam gemacht – während die Besorgnis über RSV steige und COVID-19 weiterhin bedrohlich bleibe.

Auch das europäische Zentrum für Krankheitsprävention und Kontrolle (ECDC = European Centre for Disease Prevention and Control) informiert gemeinsam mit der WHO darüber, dass die Grippesaison 2022/2023 in der europäischen Region bereits begonnen habe. Sowohl Influenza als auch RSV würden sich in Europa aktuell ausbreiten. „Zusammen mit COVID-19 werden diese Viren in diesem Winter voraussichtlich große Auswirkungen auf unsere Gesundheitsdienste und die Bevölkerung haben“, heißt es in der gemeinsamen Mitteilung.