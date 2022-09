Nach einem leidenschaftlichen Statement der BPhD-Beauftragten für Public-Healh, Antonia Schmitz, in dem sie auf die Wichtigkeit des Themas aus Sicht des Nachwuchses hinwies, ergriff die ABDA-Präsidentin das Wort. Man könne sich gut hinter all diese Forderungen stellen. „Aber ich will daran erinnern, wo wir hier sind“, so Gabriele Regina Overwiening weiter. „Wir haben uns das Thema auf die Fahne geschrieben und ich hatte es so verstanden, dass wir uns damit beschäftigen wollen, was wir als Apotheker tun können.“ Sie habe im letzten Jahr viele Vorträge zum Thema gehört. Am meisten beeindruckt habe sie einer, in dem es hieß: Schön wäre es, wenn jeder bei sich prüft, was er tun kann. „Das sind dann möglicherweise unterschiedliche Dinge, weil wir in unterschiedlichen Settings leben und verschiedene Gewohnheiten haben“, so Overwiening weiter. Wenn jeder zunächst bei sich schaut, was es für Möglichkeiten gibt, ist in ihren Augen die Zielsetzung erreicht. Wenn die Hauptversammlung aber nur eine Fülle von Anträgen verabschiede, in denen andere zum Handeln aufgefordert würden, sei das nicht glaubwürdig. Overwiening schlug vor, dazu dann am Ende eine Resolution zu verfassen, in der alle Anträge, die das BMG und andere adressieren, zusammengefasst werden. „Aber wollen wir nicht erstmal selber sehen, was wir tun können?“ so Overwiening.

Unter den Delegierten gab es Zustimmung: Es kam der Vorschlag, den Antrag zurückzustellen, weil man ihm aus den genannten Gründen nicht zustimmen könne, eine Ablehnung jedoch auch ein fatales Signal sei. Aber es regte sich auch Widerstand. Ohne Partner könne die Apothekerschaft ohnehin nichts bewegen. Vor der eigenen Türe zu kehren, reiche nicht.

Schließlich wurde der Antrag in den Ausschuss verwiesen. Trotz Gegenrede – wenn der Leitantrag angenommen werde, lande er ohnehin im Ausschuss.