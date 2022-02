Titandioxid zur Verwendung in kosmetischen Mitteln wird in zwei Positivlisten der EU-Kosmetikverordnung (EG) Nr. 1223/2009 (EU-KVO) aufgeführt: in der Liste der in kosmetischen Mitteln zugelassenen Farbstoffe (Anhang IV der EU-KVO) und in der Liste der zugelassenen Filter zum Schutz vor ultravioletter Strahlung (Anhang VI der EU-KVO). Es gelten also für den Sonnenschutz andere Regeln als für andere Kosmetika.