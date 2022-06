Als die ersten Nitrosamin-Verunreinigungen in Valsartan zu massenweisen Rückrufen führten, war die pharmazeutische Chemikerin Prof. Dr. Ulrike Holzgrabe von der Universität Würzburg zusammen mit Dr. Helmut Buschmann federführend an der Aufklärung darüber beteiligt, wie es zu dieser Verunreinigung kommen konnte. Sie haben sich die Synthesewege genau angeschaut und festgestellt, dass das beim Aufbau des Tetrazolyl-Restes verwendete Lösungsmittel Dimethylaminformamid einer der Übeltäter war. Es hatte sich in Dimethylamin zersetzt und dieses hatte mit Natriumnitrit aus dem nächsten Syntheseschritt zu N-Nitrosodimethylamin (NDMA) reagiert. NDMA konnte auch in weiteren Sartanen mit Tetrazolyl-Struktur nachgewiesen werden. Doch das war und ist nicht die einzige Quelle.

So konnte bei Ranitidin gezeigt werden, dass aus dieser instabilen Substanz während der Lagerung ein Nitrosierungs-Agens und ein Amin entstehen, die ebenfalls NDMA bilden können. Das hat dazu geführt, dass Ranitidin endgültig vom Markt verschwunden ist.