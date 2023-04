Mpox – Wie sich ein etabliertes Antibiotikum als Virostatikum nutzen lässt

Forscher der Goethe-Universität Frankfurt am Main und der britischen Universität Kent haben jetzt einen weiteren sehr vielversprechenden Wirkstoff-Kandidaten gefunden, der den großen Vorteil hat, bereits zugelassen zu sein. Allerdings in einem ganz anderen Zusammenhang, nämlich seit den 60er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts als Antibiotikum und Antimykotikum: Nitroxolin, ein Antibiotikum aus der Klasse der Hydrochinone, zeigt den Arbeiten der Forscher um Professor Jindrich Cinatl vom Institut für Medizinische Virologie der Goethe-Universität Frankfurt und Professor Martin Michaelis von der „School of Biosciences“ der „University of Kent“ zufolge Wirkung gegen den Erreger der Mpox. Ihre Arbeit veröffentlichten die Wissenschaftler jetzt im Fachmagazin „Journal of Medical Virology“.

Bislang wenden Mediziner das Antibiotikum vor allem bei akuten und chronischen Infektionen der Harnwege mit Bakterien oder Pilzen an. Dabei bindet Nitroxolin als Chelatbildner zweiwertige Kationen wie etwa Magnesium, Mangan oder Eisen und hemmt so das Bakterienwachstum. Die so vermittelte selektive Hemmung etwa der RNA-Polymerase der Bakterien sowie der Pilze wird als Wirkmechanismus angenommen. Dass das Antibiotikum aber auch eine antivirale Wirkung haben könnte, schlossen die Forscher unter anderem aus einer Arbeit, in der Nitroxolin eine solche Wirkung gegen das japanische Enzephalitisvirus zeigte.

Die Forschungsgruppen von Cinatl und Michaelis untersuchten daher in Zellkulturmodellen und Gewebekulturen menschlicher Haut die Wirkung von Nitroxolin auf die Vermehrung des MPX-Virus. Dabei fanden sie eine effektive Hemmung bei zwölf Virusisolaten aus dem aktuellen Ausbruch bei normalen therapeutischen Wirkstoffkonzentrationen. Außerdem konnten die Wissenschaftler zeigen, dass der Wirkstoff auch bei den Virusstämmen Wirkung zeigt, die gegen Tecovirimat resistent sind.