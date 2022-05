Apotheken-Team wird zu Klimarettern

In der MediosApotheke Berlin nahm die Idee, der eigene Betrieb könne mehr zur Nachhaltigkeit beitragen, spätestens im Jahr 2015 konkrete Formen an. Damals entstand der erste Entwurf für einen neuen Qualitätsmanagement-Prozess, in dem die Nachhaltigkeit verankert werden sollte. Im Jahr 2018 trat dieser in Kraft.