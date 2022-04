Werden künftig ganze Gruppen von Chemikalien verboten?

Mit der Pharmazie kommen solche Regelungen zwar nicht direkt in Berührung, doch beispielsweise der Fall Titandioxid hat deutlich gemacht, dass auch Hersteller von Medizinprodukten und Arzneimitteln ihren Fokus darauf wenden müssen – auch wenn Arzneimittel prinzipiell aus der REACH-Verordnung ausgenommen sind. REACH steht dabei für „Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals“, die Verordnung regelt also die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe – und folgt dem Grundsatz, dass Hersteller, Importeure und nachgeschaltete Anwender die Verantwortung für ihre Chemikalien übernehmen. Ohne Registrierung und entsprechende Sicherheitsdaten dürfen Chemikalien seit 2007 nicht mehr auf den Markt gebracht werden.