Somit soll „nach engem körperlichen Kontakt über nicht-intakte Haut oder über Schleimhäute mit einer an Affenpocken erkrankten Person (z. B. sexuelle Kontakte, Haushaltskontakte) oder bei längerem ungeschützten Face-to-face-Kontakt < 1m“ so früh wie möglich mit Imvanex geimpft werden. Spätestens sollte die Impfung nach 14 Tagen stattfinden. Das gilt auch in der medizinischen Versorgung, wenn ein Kontakt ohne ausreichende persönliche Schutzausrüstung stattgefunden hat – also ohne FFP2-Maske oder medizinischen Mund-Nasenschutz und ohne Handschuhe und Schutzkittel. Dabei ist auch an den Kontakt mit Körperflüssigkeiten und möglicherweise kontaminierten Material zu denken. Somit soll auch Personal in Laboratorien „mit akzidentell ungeschütztem Kontakt zu Laborproben, die nichtinaktiviertes Affenpockenmaterial enthalten“ geimpft werden.