Ist die Landapotheke ein Mythos?

Lieber weniger Notdienste als gar keine Apotheke

Neben den neuen Schwierigkeiten mit dem E-Rezept gibt es schon lange die besonderen Herausforderungen durch den Notdienst, der in Regionen mit wenigen Apotheken häufiger zu leisten ist. Bei der Nachfolgersuche ist dies ein wesentlicher Aspekt. Wenn es städtische Apotheken mit eher wenigen Notdiensten als Alternative gibt, droht ländlichen Apotheken die Schließung, weil sich kein Nachfolger findet. Schleswig-Holstein hat darauf schon früh reagiert und 2015 die geodatenbasierte Notdienstverteilung eingeführt, die Notdienste gleichmäßiger verteilt als ein System mit starren Kreisen. In Schleswig-Holstein wurden die Parameter im Juni 2020 nachjustiert. Dabei wurde festgelegt, dass keine Apotheke mehr als 39 Notdienste pro Jahr leistet. Das sind bereits weniger als in manchen anderen Bundesländern, aber in Schleswig-Holstein soll diese Entwicklung weitergehen. Christiansen berichtete der DAZ, dass es bereits die Idee gebe, die maximale Zahl der Notdienste pro Apotheke dort weiter zu senken.

Für ihn steht die Erhaltung der Apotheken im Mittelpunkt nach dem Motto: lieber eine Apo­theke mit weniger Notdiensten als gar keine Apotheke. Dabei liegt nahe, dass die großen Probleme bei den Landapotheken erst noch bevorstehen. Denn mit dem Ruhestand der geburtenstarken Jahrgänge stehen demnächst mehr Betriebsübergaben an als in den vorigen Jahren. Da könnten Landapotheken im Nachteil sein.

Apothekendichte historisch eingespielt

Besonders angesichts der aktuellen Studie über die Apotheken in Baden-Württemberg sollten auch städtische Apotheken aus der Versorgungsperspektive betrachtet werden. Wie schon erwähnt, kann der wesentliche Maßstab hier nicht die Erreichbarkeit sein. Doch während es schon schwierig ist, eine angemessene Höchstentfernung auf dem Land zu definieren, dürfte das „richtige“ Maß für die nötige Auswahl an Apotheken in der Stadt noch schwieriger zu finden sein. Der pharmazeutische Fortschritt und die daraus folgende Spezialisierung lassen sogar erwarten, dass künftig eine differenziertere Apothekenlandschaft nötig ist – und damit eher mehr Apotheken. Doch es gibt offenbar keine eindeutige Formel für die „richtige“ Apothekendichte. Zwischen den EU-Staaten bestehen große Unterschiede. Formelle Regeln, Versorgungs­gewohnheiten, Wettbewerbsbedingungen und gewachsene Apothekengrößen führen in verschiedenen Ländern zu unterschiedlichen Gleichgewichten, die sich nur eingeschränkt auf andere Länder übertragen lassen. Dabei fällt allerdings auf, dass geringere Apothekendichten als in Deutschland innerhalb der EU fast nur in Österreich, Skandinavien und den Niederlanden anzutreffen sind (siehe ABDA: Apothekenwirtschaftsbericht 2023).

In Österreich haben in ländlichen Gebieten viele Ärzte Dispensierrecht, und die Apotheken liegen eher in städtischen Gebieten. Dort werden neue Apotheken nur zugelassen, wenn die umliegenden Apotheken weiterhin mindestens 5500 Einwohner versorgen (siehe DAZ 2023, Nr. 12, S. 16 ff.). In den Niederlanden und Dänemark sind viele OTC-Arzneimittel außerhalb von Apotheken erhältlich. In Schweden und Finnland gibt es aufgrund der dünnen Besiedlung und der großen Distanzen ganz andere Versorgungsgewohnheiten als hierzulande. Das alles hat sich über lange Zeit so entwickelt.

Die Versorgung mit weniger Apotheken ist nicht billiger

Doch sollte nicht angenommen werden, dass mit der Reduktion der Apothekenzahl auf ein anderswo akzeptiertes Maß hierzulande gespart werden könnte. Denn für eine Versorgung mit weniger Apotheken müssen diese sehr groß sein. Diese Vergrößerung kostet aber zunächst einmal viel Geld – und ob das Ergebnis dann zu den übrigen gewachsenen Strukturen passt, ist zweifelhaft. Entscheidend dabei ist der Effekt der sprung-fixen Kosten (siehe DAZ 2023, Nr. 5, S. 20 ff.). Die Kosten für die Apothekeninfrastruktur stehen in gewissen Grenzen fest. Dann wirkt ein größerer Geschäftsumfang über die Fixkostendegression entlastend.

Wenn aber der Geschäftsumfang erheblich steigt, muss die Infrastruktur erweitert werden. Nachdem schon so viele Apotheken geschlossen haben, stehen viele verbliebene Apotheken an dieser Schwelle. Eine Erweiterung führt dann zu hohen Kosten. Bei Stadtapotheken ist das eher ein Umbau mit zusätzlichen HV-Arbeitsplätzen, bei Landapotheken eher ein zusätzliches Botenfahrzeug und ein Backoffice-­Arbeitsplatz. Doch das Prinzip ist in beiden Fällen gleich. Der Weg zu einem neuen Gleichgewicht ist teuer, und es ist zu fragen, wozu das gut sein soll.