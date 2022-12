Rückrufe von Apotheken-Kosmetik wegen neuem Grenzwert für Methylsalicylat

Laut der 5. CRM-Omnibus-Verordnung (Verordnung (EU) 2022/1531) wird Methylsalicylat als Duftinhaltsstoff, Aromastoff und linderndes Mittel in verschiedenen kosmetischen Mitteln verwendet und war bislang nicht in den Anhängen der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 aufgeführt.

Nach Maßgabe des Artikels 15 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 können CMR-Stoffe der Kategorie 2 in kosmetischen Mitteln zwar verwendet werden, wenn sie vom Wissenschaftlichen Ausschuss „Verbrauchersicherheit“ (im Folgenden „SCCS“ = Scientific Committee on Consumer Safety) bewertet und für die Verwendung in solchen Mitteln für sicher befunden worden sind, heißt es außerdem. Und der SCCS kam in seinem Gutachten vom 26./27. Oktober 2021 auch zu dem Schluss, dass Methylsalicylat als Bestandteil in kosmetischen Mitteln bis zu bestimmten Höchstkonzentrationen als sicher angesehen werden könne, heißt es in der Verordnung. Aber: „Angesichts der Einstufung von Methylsalicylat als CMR-Stoff der Kategorie 2 und des Gutachtens des SCCS in seiner endgültigen Fassung sollte Methylsalicylat in die Liste der in kosmetischen Mitteln beschränkten Stoffe in Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 aufgenommen werden.“

„Methyl-2-hydroxybenzoat“ (CAS-Nr. 119-36-8) oder „Methylsalicylat“ gilt also entsprechend seiner Bezeichnung als CMR-Stoff als reproduktionstoxisch. Entsprechend soll Methylsalicylat künftig in Mitteln für Kindern unter sechs Jahren gar nicht mehr (ausgenommen Zahnpasta) und sonst nur noch bis zu bestimmten Konzentrationen in Kosmetik erlaubt sein.

In der SCCS-Stellungnahme heißt es zudem, dass die CMR-Einstufung in Kategorie 2 für Methylsalicylat der CMR-Einstufung von 2016 für Salicylsäure entspricht.