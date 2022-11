In den USA ist Semaglutid seit Juni 2021 unter dem Handelsnamen Wegovy in erhöhter Dosis (bis zu 2,4 mg einmal wöchentlich als Spritze) zugelassen und seit Januar 2022 hat Wegovy auch von der EU-Kommission die Zulassung zur Therapie der Adipositas erhalten. „Aufgrund von Lieferengpässen ist es in Europa jedoch derzeit nicht erhältlich“, sagt Schneider. Und auch in den USA gibt es Lieferprobleme. In Deutschland ist Semaglutid für Diabetikerinnen und Diabetiker unter dem Handelsnamen Ozempic® in der Dosis 1,0 mg seit dem Jahr 2018 zugelassen und laut DGE bei Tausenden in der Anwendung.

Semaglutid zeigt demnach unter den derzeit zugelassenen GLP-1-Rezeptor-Agonisten (Exenatid, Liraglutid, Lixisenatid, Albiglutid, Dulaglutid, Semaglutid) in Bezug auf eine Gewichtsreduktion die höchste Effektivität. Damit wäre eine Verordnung von Semaglutid in Wegovy – wenn es denn auf dem Markt ist – bei Adipositas also nicht falsch, sofern dies innerhalb der Zulassung geschieht., so die DGE. Die Zulassung lautet folgendermaßen: