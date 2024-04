Ab Grippe-Saison 2024/2025: Lebendimpfstoffe am besten nur noch trivalent

Bereits im September 2023 hatte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in ihren Empfehlungen für die Zusammensetzung der Influenza-Impfstoffe für die Grippe-Saison auf der Südhalbkugel in diesem Jahr empfohlen, künftig nur noch trivalent gegen Influenza zu impfen. Es sollten alle Anstrengungen unternommen werden, das B/Yamagata-Antigen aus den Influenza-Impfstoffen auszuschließen, hieß es. Denn nach März 2020 sind (aufgrund der COVID-19-Pandemie) keine natürlich auftretenden Viren der B/Yamagata-Linie mehr nachgewiesen worden. Bei Lebendimpfstoffen besteht das theoretische Risiko, die B/Yamagata-Linie wieder in die Bevölkerung einzuschleppen, wird sie nicht entfernt.