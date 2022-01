Warum die Reduktion von Arzneimitteln in Gewässern auch eine Geldfrage ist

Für die Studie wurden in einem repräsentativen Untersuchungsgebiet in Nordrhein-Westfalen die Spurenstoffe untersucht, die aus Kläranlagen in die Gewässer gelangen, heißt es zum Hintergrund. Die Ergebnisse zeigten, dass 95 Prozent der schädlichen Einträge auf zehn Spurenstoffe entfallen – wobei allein Arzneimittel mit dem Wirkstoff Diclofenac 22,4 Prozent der schädlichen Einträge verursachten.

Folgt man dem vorgeschlagenen Fonds-Modell, wonach die Inverkehrbringer eines Spurenstoffs gemäß dem Anteil des von ihnen in Verkehr gebrachten Spurenstoffs zur Finanzierung der Gesamtkosten beitragen, müssten die Hersteller von Diclofenac rund 20 bis 25 Prozent der Kosten tragen, heißt es. Durch den Zubau zusätzlicher Reinigungsstufen in einem 30-jährigen Betrachtungszeitraum geht man von entstehenden Gesamtkosten von 5,85 Milliarden Euro aus. Alle Inverkehrbringer von Diclofenac müssten damit also in den nächsten 30 Jahren gemeinsam bis zu 1,5 Milliarden Euro in den Fonds einzahlen – sofern der Eintrag in die Umwelt nicht verringert wird.