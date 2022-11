Am 15. Juli 2022 hatte die europäische Arzneimittelbehörde EMA einen Leitfaden zur Verhinderung und Bewältigung von Engpässen bei Humanarzneimitteln veröffentlicht. Dieser richtete sich nicht an Industrie und Behörden, sondern an Patientenorganisationen und Organisationen der Gesundheitsberufe.

Dass Letztere ohne Industrie und Behörden das Problem der Lieferengpässe aber nicht lösen können, muss auch der EMA klar gewesen sein. Das zeigt sich spätestens daran, dass die EU-Kommission am 17. Oktober 2022 ein Dokument zu einem „strukturierten Dialog über die Sicherheit der Arzneimittelversorgung“ veröffentlicht hat, welches auf dem Austausch verschiedener Akteure der Wertschöpfungskette von Arzneimitteln basiert – vor allem aus Industrie und Behörden, aber auch Nichtregierungsorganisationen und Patientenvertretern.

Schon in der Einleitung bringt das Dokument die Situation in der EU auf den Punkt: So sei die Verfügbarkeit von Arzneimitteln in der EU seit langem problematisch, in den vergangenen zehn Jahren habe sich die Situation aber zu einem systembedingten Problem entwickelt. Die Gesundheit der EU-Bürger:innen könnte dadurch beeinträchtigt werden, heißt es.