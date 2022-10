Ein Blick in das vom BDEW im Januar veröffentlichten „Gutachten zur Umsetzbarkeit der Fonds-Lösung zur Finanzierung der Spurenstoff-Elimination in Kläranlagen“ gibt ein Gefühl dafür, welche Kosten auf die Arzneimittelhersteller zukommen könnten, sollte der Vorschlag so angenommen werden: Beispielsweise Hersteller von Diclofenac-Präparaten müssten rund 20 bis 25 Prozent der Kosten tragen, würde der Eintrag von Diclofenac in die Gewässer zukünftig nicht reduziert.

Wie das Gutachten im Januar auch erklärte, wird laut einer von Pro Generika beauftragten Studie aus dem Jahr 2020 von der europäischen Gesamtnachfrage nach dem Wirkstoff Diclofenac nur 10 Prozent in Europa produziert. 85 Prozent der Produktion sollen in Indien stattfinden, 5 Prozent in China. Mit der vorgeschlagenen Fonds-Lösung solle das kein Problem sein, weil sie sich auf den Inverkehrbringer eines Spurenstoffs bezieht. Für im Ausland hergestellte Produkte müsste also der jeweilige Importeur auf Basis seiner importierten Menge in den Fonds einzahlen. Allerdings müsste man juristisch prüfen, ob dies mit den (europa-)rechtlichen Rahmenbedingungen vereinbar wäre, hieß es.

Es bleibt also spannend, wie unsere Gewässer in Zukunft sauberer werden sollen und das finanziert wird.