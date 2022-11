Medienwirksam werden diese neuen Engpass-Einträge durch einen offenen Brief von Infectopharm begleitet, der sich an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) richtet. Darin wird speziell auf die Liefersituation bei Antibiotika für Kinder hingewiesen. In der Zielgruppe der Kinder seien eine wesentlich geringere Absatzmenge und deutlich höhere Produktionskosten als bei Darreichungsformen für Erwachsenen zu bedenken, was aber in der Festbetragsbildung nicht berücksichtigt werde. Damit werde der Vertrieb solcher Kinderarzneimittel unwirtschaftlich. Infectomox 250 Saft 100 ml würde beispielsweise seit dem Jahr 2010 unverändert für einen Nettopreis von 1,65 Euro verkauft.