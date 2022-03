Von der seit vergangener Woche anhaltenden Invasion russischer Militäreinheiten in die Ukraine ist Bionorica somit direkt betroffen. „Wir sind angesichts der sich weiter zuspitzenden Lage in großer Sorge um das Leben unserer knapp 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Ukraine und unternehmen derzeit alles nur Erdenkliche für ihren Schutz und den ihrer gesamten Familien“, erklärt ein Unternehmenssprecher. Der gesamte Vorstand sowie weitere Abteilungen seien mit „korrespondierenden operativen Anforderungen“ beschäftigt. Man sei zutiefst erschüttert, dass dieser Krieg nicht im Vorfeld durch konstruktive, zielführende Gespräche verhindert werden konnte. „Wir hoffen inständig, dass die Politiker jetzt schnellstmöglich eine friedliche Lösung zur Beilegung dieses Kriegs finden, um weiteres menschliches Leid abzuwenden“, lautet das offizielle Statement aus Neumarkt.

Derzeit koordiniere man von der Unternehmenszentrale aus alle Hilfsmaßnahmen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Innendienst in Kiew sowie für den Außendienst. „Darüber hinaus vermitteln wir Unterbringungsmöglichkeiten in den Nachbarländern der Ukraine oder auch in Deutschland.“ Außerdem habe man unternehmensseitig auch eine finanzielle Unterstützung in die Wege geleitet.

Perspektivisch wolle man an den Geschäftsbeziehungen mit der Ukraine und mit Russland festhalten. „Für die Bionorica hat es oberste Priorität, Patienten in beiden Ländern zu versorgen.“ Medikamente seien nach geltendem Völkerrecht ein hohes Gut, zu denen Patienten immer Zugang haben sollten.

Eine für kommenden Montag angesetzte Bilanzpressekonferenz wurde kurzfristig abgesagt. Bionorica-Chef Popp äußert sich folgendermaßen: „Der Umsatz blieb 2021 – trotz vieler Sonderfaktoren wie der Corona-Pandemie, Lieferengpässen und volatilen Märkten – gegenüber Vorjahr stabil. Zudem konnte Bionorica ein angemessenes Ergebnis unter schwierigen Umfeldbedingungen erzielen und die Eigenkapitalquote erhöhen.“ Detaillierte Einblicke in die Bilanz und Unternehmensentwicklung sollen Pressevertretern zu einem späteren Zeitpunkt gegeben werden.