Die zehn nervigsten Lieferengpässe des Jahres 2022

So manchen Lieferengpass des Jahres 2022 hat man schon wieder vergessen, obwohl er lange viel Zeit zum Erklären und Bearbeiten gekostet hat. Manche Engpässe betreffen zum Glück nur bestimmte Packungsgrößen oder sind von kurzer Dauer (z.B. Insuline). Bei manchen Arzneimitteln fragt man schon gar nicht mehr nach, so lange sind sie schon nicht lieferbar (z.B. Rudotel). Not macht bekanntlich erfinderisch und Apotheken stopfen jedes Loch, so gut es geht. Bei manchen Engpässen hört der Spaß jedoch gänzlich auf …