Preis für Wirkstoff Paracetamol in einem Jahr um 70 Prozent gestiegen

Als Grund für die Marktverengung nennt Pro Generika den Festbetrag. Dieser sei seit zehn Jahren auf demselben Niveau (3,14 Euro) und führe dazu, dass Hersteller nur 1,36 Euro pro Flasche erhalten. Die Preise, die Hersteller für Energie, Logistik und Wirkstoffe aufbringen müssen, würden demgegenüber aber steigen. „Allein in den letzten 12 Monaten ist der Wirkstoff Paracetamol um 70 Prozent teurer geworden“, heißt es. Ein solches Verlustgeschäft halte kein Unternehmen auf Dauer durch, so der General Manager Teva Deutschland & Österreich und stellvertretender Vorsitzender von Pro Generika Andreas Burkhardt. „Festbeträge und Rabattverträge müssen so lange ausgesetzt werden, bis wieder mehr Unternehmen in die Versorgung eingestiegen sind. Ansonsten kommt es zu Versorgungsengpässen – das wissen wir nicht erst seit Tamoxifen“, wird er zitiert.