Die Situation in der Ukraine, gerade in den Städten Kyjiw oder Charkiw, hat verdeutlicht, wie schnell die pharmazeutische Versorgung in Gefahr sein kann, weil sich das Apothekenpersonal selbst auf der Flucht, an der Front oder in Bunkern befindet. Hier haben Sie keine lange Vorlaufzeit zur Abstimmung.

Ganz genau. Um sehr schnell in Krisenregionen helfen zu können, orientieren wir uns dann an der von der WHO veröffentlichten Liste der unentbehrlichen Arzneimittel. Vor allem geht es um Schmerzmittel, Antibiotika oder Arzneimittel bei chronischen Erkrankungen. Auch Verbandsmaterialien, medizinische Verbrauchsgüter und medizintechnische Geräte spielen eine große Rolle.