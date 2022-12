Das Interview mit Baehrens im Mittagsmagazin lässt den Eindruck aufkommen, die Apotheken seien mit ihrem Verhalten mitschuldig an der Lage. Das wäre ein billiger Versuch, von der Fehlentwicklung des politisch gewollten Preisbildungssystems abzulenken. Während die Gründe vieler Arzneimittellieferengpässe vielfältig und komplex sind, ist die Ursache bei Paracetamol-Saft offensichtlich. Festbeträge, die sich allein am Wirkstoff und überhaupt nicht an zusätzlichen Kosten verschiedener Darreichungsformen orientieren, werden dem Versorgungsbedarf nicht gerecht. Das System betrachtet Tabletten und Säfte als austauschbar, bei Kindern sind sie das aber nicht.

Die pharmazeutische Technologie kommt im deutschen Sozialversicherungsrecht praktisch nicht vor. Alles ist an Wirkstoffen ausgerichtet. Was nach der Wirkstoffsynthese pharmazeutisch passiert, hat jahrzehntelang viele nicht interessiert. Das gilt wohl leider auch für die Arbeit der Apotheken. Jetzt sind diese Themen in der Öffentlichkeit angekommen. Damit sollten alle Beteiligten konstruktiv umgehen und dies als Chance für Verbesserungen nutzen. Doch jetzt die Apotheken als Teil des Problems darzustellen und ihnen Verhaltensregeln geben zu wollen, die dem gesetzlichen Versorgungsauftrag widersprechen, ist voll daneben.