Mein liebes Tagebuch, es war die Woche der E-Rezept-Übermittlung. Sie hat gezeigt, wo die Interessen liegen. Die Ärzte möchten es bequem: Kein Papierausdruck, keine Druckerkosten, am liebsten per E-Mail. Wir Apothekers möchten es am liebsten per Gematik-App und vielleicht noch per elektronischer Gesundheitskarte (eGK) – und keinesfalls einen Token-Versand. Und die Patienten freuen sich über einen Papierausdruck, WhatsApp, E-Mail, SMS, und evtl. per eGK. Tja, so sieht’s aus. Macht was draus!