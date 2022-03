Auch kleinere deutsche Pharma-Unternehmen sind in der Ukraine engagiert. So äußerte sich etwa der Geschäftsführer des mittelständischen Pharma-Unternehmens Krewel Meuselbach mit Hauptsitz im nordrhein-westfälischen Eitorf gegenüber der Rhein-Sieg Rundschau. An Arbeiten sei in der Niederlassung in Lwiw aktuell nicht zu denken, sagte Geschäftsführer Thomas Quadt dort, man wisse aber immerhin, dass die Mitarbeiter wohlauf seien.