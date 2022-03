So befanden sich bereits am gestrigen Dienstag mehrere LKW und Transporter der Noweda auf dem Weg zur polnisch-ukrainischen Grenze, wie die Apothekergenossenschaft mitteilt. Beladen waren sie unter anderem mit Arzneimitteln, Verbandsmaterial, medizinischer Ausrüstung, Baby- und Kindernahrung sowie Desinfektionsmitteln. Man arbeite für die weitere Verteilung zu den Betroffenen eng mit dem Verein Ukraine-Hilfe Berlin zusammen, heißt es. Um möglichst nah an die Krisenzone zu gelangen, sind die Noweda-Fahrzeuge direkt bis an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren und dürften sie bereits erreicht haben. Dort werden die Waren in Zusammenarbeit mit der Hilfsorganisation umgeladen und etwa an Flüchtlingsunterkünfte, Krankenhäuser und Kinderheime in der Ukraine verteilt. Startpunkt des Noweda-Konvois war die Niederlassung Essen.