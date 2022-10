Die Publikumsmedien dagegen zeigen großes Interesse am Berufsstand und seiner Haltung. Thomas Preis, Vorsitzender des Apothekerverbands Nordrhein (AVNR), ist in diesen Tagen ein gefragter Interviewpartner, sowohl in der Lokalpresse als auch in überregionalen Sendeanstalten und Zeitungen. So erklärt Preis beispielsweise gegenüber der „Rheinischen Post“, dass sich die Apotheken bei der geplanten Cannabis-Legalisierung in einem heilberuflichen Konflikt sehen, obwohl sie „aufgrund ihrer fachlichen Expertise bestens geeignet“ wären, „die notwendigen hohen Qualitätsstandards bei der Abgabe und Beratung zu erfüllen“. Für „besonders kritisch“ hält der AVNR-Chef die mögliche Wettbewerbssituation mit rein kommerziellen Anbietern. Die Apotheken hätten mit der Abgabe von Cannabis zwar schon seit 2017 sehr viel Erfahrung, doch sei die Versorgung der Patienten bisher aus therapeutischen Gründen gemäß einer ärztlichen Verordnung gelaufen. „Jetzt zweigleisig zu fahren und auch noch Cannabis zu Genusszwecken zu verkaufen, lehnen aktuell noch zahlreiche Apotheken ab.“

VCA vermisst „Cannabis als Medizin-Gesetz“

Auf die fehlende gesetzliche Grundlage und die damit verbundenen Hürden für die Bundesregierung bei ihrem Vorhaben weist die Apothekerin und Geschäftsführerin beim Verband der Cannabis versorgender Apotheken (VCA) Dr. Christiane Neubaur hin. Sie stellt gegenüber der DAZ die folgende Forderung auf: „Vor lauter Legalisierungseuphorie darf das ‚Cannabis als Medizin-Gesetz‘ nicht vergessen werden.“ Wenn alles so bliebe, wie es ist, „wäre das äußerst unbefriedigend für alle Beteiligten“. Gesetze müssten also vorher angepasst werden, Apotheker stünden sonst im Spannungsfeld zwischen Heilberufler und Dealer. „Wir brauchen also klare Rechtssicherheit“, sagt die VCA-Geschäftsführerin. Für ausgeblendet hält sie in dem Zusammenhang auch den Cannabis-Bestandteil CBD. „Auch in diesem Bereich muss dringend für Rechtssicherheit gesorgt werden, denn hier bewegen wir uns rechtlich in einer Grauzone.“