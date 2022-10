Der E-Rezept-Rollout, der am 1. September in Westfalen-Lippe und Schleswig-Holstein starten sollte, ist offenbar weitgehend verpufft. Insbesondere die Transportwege für den Token kristallisieren sich als zentrale Hürde heraus: Was erlaubt ist, gilt als zu kompliziert. Was in der Praxis funktioniert oder funktionieren könnte, ist aus datenschutzrechtlicher Sicht problematisch.

Die Konsequenz: Für Ärztinnen und Ärzte ist es derzeit nur wenig reizvoll, auf den E-Rezept-Zug aufzuspringen. Das lässt sich auch an den Zahlen der Gematik im TI-Dashboard ablesen: Stand heute (25. Oktober 2022) wurden demnach 478.595 elektronische Verordnungen eingelöst. Für einen echten Schub hat der Rollout in den zwei Bezirken nicht gesorgt, wie an der Verlaufskurve abzulesen ist.