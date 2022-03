Etwa 300 bis 400 klinische Studien mit Patienten und Probanden aus den jeweiligen Ländern laufen derzeit – noch – in der Ukraine und in Russland. Beteiligt sind daran etliche Gesundheitseinrichtungen und Forschungsinstitute sowie etliche große Pharmaunternehmen aus der ganzen Welt. „Da diese Studien sich mehrheitlich in der späten Studien-Phase III befinden, verzögert sich durch eine Unterbrechung dieser Studien auch die Zulassung der neuen Medikamente, mit unter Umständen globalen Folgen“, so erklärte es jetzt der Arbeitskreis Medizinischer Ethik-Kommissionen (AKEK) in einer Mitteilung sowie in einem Brief an all seine Mitglieder.