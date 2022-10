DAZ: Und zwar?

Boden: Therapie- und patientenrelevante Weiterentwicklungen könnten für einen befristeten Zeitraum unter Berücksichtigung von Umsatzschwellen vom Preismoratorium beziehungsweise den Festbeträgen sowie vom Substitutionsgebot ausgenommen werden. Es geht aber auch um die Entwicklung gänzlich neuer Wirkstoffe. Hier läuft das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz Gefahr, so es denn in vorliegender Form Realität wird, einen großen Fehler zu begehen. Denn es ist unter anderem beabsichtigt, dass Arzneimittel, die gegenüber einer zweckmäßigen Vergleichstherapie einen geringen oder einen nicht quantifizierbaren Zusatznutzen attestiert bekommen, hinsichtlich des Erstattungsbetrags nicht besser gestellt werden dürfen als diese zweckmäßige Vergleichstherapie. Kann der Zusatznutzen noch nicht belegt werden, wird das Arzneimittel per se und zuzüglich eines weiteren Abschlags schlechter als die zweckmäßige Vergleichstherapie gestellt. Unter diesen Bedingungen würden betroffene neue Arzneimittel im schlimmsten Fall gar nicht in die Versorgung gelangen können. Und kämen sie auf den Markt, würde sich bei den Preisen ein ähnlicher Kellertreppen-Effekt ausbilden wie in den Festbetragsgruppen. Diese politische Absicht lässt in einem gefährlichen Ausmaß außer Acht, dass Fortschritt in Wissenschaft und Forschung nicht allein auf Quantensprüngen beruht, sondern in aller Regel schrittweise erfolgt, aber gleichwohl einen spürbaren therapeutischen Fortschritt für die betroffenen Patienten bedeutet. Allein das Vorhandensein einer therapeutischen Alternative kann für die Patienten bereits von entscheidender Bedeutung sein.