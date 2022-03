Immer mehr Menschen kommen derzeit aus der Ukraine in Deutschland an und müssen medizinisch versorgt werden. Allerdings spricht der große Teil des Apothekenpersonals weder russisch noch ukrainisch, die Neuankömmlinge wiederum sind in den allermeisten Fällen der deutschen und oft auch nicht der englischen Sprache mächtig. Zur Unterstützung der Beratung liegt der aktuellen DAZ eine Beratungshilfe mit Piktogrammen und Erklärungen unter anderem auf Ukrainisch und Russisch bei. Abonnenten können diese sowie eine Übersetzungshilfe für wichtige Erkrankungen und Begriffe zudem herunterladen.