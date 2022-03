Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet, ist laut Kyjiws Bürgermeister Vitali Klitschko die Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten in der ukrainischen Hauptstadt gefährdet. „Die Logistik ist zusammengebrochen. Die nächsten Tage wird es eng mit Lebensmitteln und Medikamenten“, sagte Klitschko am Montag bei Bild Live. Zahlreiche Hilfsorganisationen aus dem Ausland bemühen sich derzeit um Arzneimittelspenden.

Doch wie steht es eigentlich um die Arzneimittelversorgung in Deutschland? Könnte es durch den Krieg in der Ukraine auch zu negativen Auswirkungen auf die Versorgung mit Arzneimitteln in Deutschland kommen? Schließlich ist dabei auch an Wirk- oder Ausgangsstoffe und andere Störungen der Lieferkette zu denken. Müssen sich öffentliche Apotheken in Deutschland auf (weitere) Lieferengpässe einstellen? Mit diesen Fragen hat sich die DAZ an den Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH) gewandt.

Beim BAH sammelt man derzeit noch Informationen, einen ersten Eindruck hat der Verband dennoch mit der DAZ geteilt. So sollen die meisten Mitgliedsunternehmen, die Geschäftsbeziehungen in die Ukraine und Russland unterhalten, kurzfristig noch keine negativen Auswirkungen auf die Versorgung in Deutschland erwarten. „Die Versorgung mit Arzneimitteln für Russland und insbesondere der Ukraine dürfte sich jedoch umgekehrt in den nächsten Wochen als schwierig gestalten“, heißt es.